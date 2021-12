Energie 'Het was een beetje alsof we het WK hadden gewonnen' Het vastlopen van de Ever Given was dit voorjaar wereldnieuws. De mastodont met 20.000 containers lag schuin, en muurvast, in het Suezkanaal. De wereldeconomie dreigde ontwricht te raken. Maar toen was er Boskalis, het bagger- en bergingsbedrijf uit Papendrecht. 'Hier kun je niet voor oefenen.'

