Grondstoffen Italiaanse olijfoliemakers: ‘We dreigen de strijd met Spanje te verliezen’ Italië legt het af tegen Spanje wat betreft het aantal liters geproduceerde olijfolie - al is de kwaliteit nog altijd ‘superieur’. In het Zuid-Italiaanse Molise komt de sector bijeen om de nieuwe olijfoogst te vieren. Maar de sfeer is beladen. ‘De olie van die agressieve Spanjaarden wordt beter en beter.’

