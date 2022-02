Sport Voetbalfans winnen slag, maar strijd om grote geld gaat door Verbrande voetbalshirts en dreigende boycots. Het verzet tegen de Super League verleden jaar was fel en succesvol. Toch brandt de strijd om de voetbalmiljarden weer in alle hevigheid los. 'Het gevecht draait nu om de beschikbare speeldagen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Voetbalfans winnen slag, maar strijd om grote geld gaat door Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren