Landbouw Ambities van FloraHolland verdelen de bloemenmarkt De strategie van Royal FloraHolland (RFH), de coöperatie van kwekers van bloemen en planten, trekt diepe voren door de sierteeltmarkt. Veel telers zijn het met de directie eens dat de sector moet digitaliseren. Een ander deel is bang dat het drama van de groente- en fruitveiling The Greenery, die veel leden en marktaandeel verloor, zich zal herhalen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ambities van FloraHolland verdelen de bloemenmarkt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren