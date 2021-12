Horeca De redder van McDonald's laat een vieze nasmaak achter Steve Easterbrook, de man die de nettowinst van McDonald's met 24% liet groeien, werd twee jaar geleden ontslagen omdat hij seksueel getinte foto's uitwisselde met een medewerkster. Hij werd vervolgens aangeklaagd als leugenaar en voelt zich nu gedwongen zijn ontslagvergoeding terug te geven.

