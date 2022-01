Tech en media Amerikaanse dollars overspoelen Nederlandse techwereld Voor Amerikanen zijn de Nederlandse start-ups aantrekkelijke investeringen. Ze zijn lager gewaardeerd dan beginnende techbedrijven op de oververhitte markt in de VS. Om deze investeerders met jonge bedrijven in contact te brengen zijn verschillende initiatieven ontplooid.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Amerikaanse dollars overspoelen Nederlandse techwereld Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren