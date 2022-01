Consultancy Geen geintje: komieken coachen de boardroom Bedrijven huren graag komieken in voor training en coaching. Tot op het allerhoogste niveau. Af en toe schuurt dat een beetje, maar een snufje humor maakt gevoelige onderwerpen wel beter bespreekbaar.

