Zorg Ondanks de nachtmerries ziet Philips toekomst in Pittsburgh De Amerikaanse fabriek van slaapapneu-apparaten bezorgt Philips boze dromen. Alle capaciteit gaat naar het herstellen van de 3,5 miljoen teruggeroepen apparaten, terwijl in de rechtbank de aanklachten zich ophopen. De lokale rechter verwacht zelfs dat het haar grootste zaak ooit wordt. Ondanks die tegenslagen 'hoort Pittsburgh nog steeds bij de missie van Philips'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ondanks de nachtmerries ziet Philips toekomst in Pittsburgh Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren