Vervoer Ook in 2022 dreigen wildwesttaferelen in de containerlogistiek Vertragingen, opstoppingen in havens en historisch hoge containerprijzen. De coronapandemie en de koopwoede van de consument leiden tot chaos in het containertransport. De opeenvolgende schakels van de logistieke keten - rederijen, terminals en vervoerders - kunnen de toevloed van containers nauwelijks aan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ook in 2022 dreigen wildwesttaferelen in de containerlogistiek Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren