Milieu en klimaat Buitenland kan nog jaren aanspraak maken op Nederlands gas Nederland heeft nog zeker tot 2030 langlopende contracten met Duitsland, Frankrijk en België voor levering van gas, terwijl Groningers hopen dat hun gasveld in 2023 dichtgaat. Deze contracten ontbinden is onmogelijk, zeggen experts.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Buitenland kan nog jaren aanspraak maken op Nederlands gas Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren