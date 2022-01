Tech en media Snel handelende hedgefondsen halen traditionele financiers van Silicon Valley in Durfkapitalisten in Silicon Valley financierden decennialang technologiebedrijven die de oude economie ontwrichtten. Nu worden ze zelf voorbijgerend door concurrenten die sneller beslissen en vaak rechtstreeks met start-ups in gesprek gaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Snel handelende hedgefondsen halen traditionele financiers van Silicon Valley in Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren