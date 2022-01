Energie Doelloos en duur: waarom grootverbruikers te laat van Gronings gas af gaan Het was één van de paarden waar toenmalig minister Wiebes op wedde om het verbruik van Gronings gas snel te verminderen: grootverbruikers moesten uiterlijk voor 1 oktober 2022 afgesloten zijn. Maar het plan had weinig realiteitszin, blijkt nu. Bedrijven zetten de hakken in het zand. Gasunie, die het project moet realiseren, probeerde het ministerie op andere gedachten te brengen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Doelloos en duur: waarom grootverbruikers te laat van Gronings gas af gaan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren