Telecom Vrije modemkeuze is er binnenkort niet alleen meer voor nerds Na jaren steggelen is het eind januari zo ver: Nederlandse internetgebruikers hoeven niet langer gebruik te maken van het modem dat de provider levert, maar mogen er zelf een uitkiezen. Of veel consumenten gebruik gaan maken van vrije modemkeuze is nog onzeker. Wel zeker is dat kabelexploitanten zoals Ziggo hun hardnekkige verzet moeten opgeven.

