Milieu en klimaat Bedrijven nemen noodmaatregelen tegen overvol stroomnet In steeds meer delen van het land kunnen bedrijven geen aansluiting op het stroomnet krijgen, omdat het vol zit. Dat probleem breidt zich ook uit naar nieuwbouw van woonwijken, die mogelijk tijdelijk moeten draaien op gasgeneratoren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bedrijven nemen noodmaatregelen tegen overvol stroomnet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren