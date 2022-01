Industrie Pfas in het bloed: deze Nederlandse toxicoloog waarschuwt al jaren Een pfas-schandaal in de Antwerpse haven heeft gevolgen voor de volksgezondheid en infrastructuur, die mogelijk tot in Nederland strekken. Onderzoek van toxicoloog Jacob de Boer bracht het balletje aan het rollen. 'Nederland moet hiervan leren.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Pfas in het bloed: deze Nederlandse toxicoloog waarschuwt al jaren Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren