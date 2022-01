Luchtvaart Hondenbaan KLM komt vacant: wie durft Pieter Elbers op te volgen? KLM moet op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter, want Pieter Elbers treedt in 2023 terug. Zijn opvolger zal een diplomatiek talent moeten zijn dat een eigen koers voor de luchtvaartmaatschappij uitstippelt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hondenbaan KLM komt vacant: wie durft Pieter Elbers op te volgen? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren