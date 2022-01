Tegenslag ‘Het kwam hard aan dat ik mijn eigen rechtszaak verloor’ Advocaat Marc van den Boomen (56) bepleit in de rechtszaal zijn eigen zaak. De naam van zijn kantoor zou te veel lijken op die van een ander advocatenkantoor. Hij verliest en moet de naam wijzigen. 'Geen klant zei: wat een prutsadvocaat, hij kan zijn eigen zaak niet winnen.'

