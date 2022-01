Industrie Het lot van VDL Nedcar hangt af van de watervleermuis Autobouwer VDL Nedcar mag de bomenkap gaan voorbereiden, die nodig is voor uitbreiding van de fabriek. Maar of het daadwerkelijk zo ver komt, moet nog blijken. In het bos leven namelijk ook beschermde vleermuizen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het lot van VDL Nedcar hangt af van de watervleermuis Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren