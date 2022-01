Detailhandel In Rotterdam zien ze Gorillas het liefst zo snel mogelijk verdwijnen Afgeplakte ramen, racende fietsers over de stoep, heel de dag rolcontainers over de straat en harde muziek of luide gesprekken. Zo is het met een flitsbezorger als buurman, zeggen bewoners en ondernemers. 'Mijn woongeluk is weg.'

