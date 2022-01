Arbeidsmarkt Met camera’s bespied worden door de baas: verboden, maar het komt veel voor De populariteit van bewakingscamera’s neemt toe. Het is aantrekkelijk voor werkgevers om er ook hun personeel mee in de gaten te houden. Volgens de wet mag dat niet, maar de drempel om te klagen blijkt voor werknemers hoog. De Autoriteit Persoonsgegevens grijpt ook nauwelijks in.

