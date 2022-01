Milieu en klimaat 'Maak bedrijven verantwoordelijk voor uitstoot in lagelonenlanden' Nederlandse bedrijven moeten zich verantwoordelijk voelen voor de uitstoot van hun product in de gehele keten. Dat schrijft de denktank Denkwerk, opgericht door bedrijvenveteranen Frans Blom en Hans Wijers, donderdag in een nieuw rapport.

