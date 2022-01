Verzorging en luxe Rituals wil verdubbelen en toch vergroenen. 'Luxe gaat niet altijd samen met duurzaamheid' Het Nederlandse cosmeticamerk Rituals groeit ook tijdens de pandemie: de omzet ging vorig jaar door de grens van €1 mrd. Gaat dat samen met de wens om een duurzame onderneming te worden? Ceo Raymond Cloosterman: 'Al die dilemma's kunnen niet op het bordje van bedrijven terecht komen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Rituals wil verdubbelen en toch vergroenen. 'Luxe gaat niet altijd samen met duurzaamheid' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren