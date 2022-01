Tech en media Bij streaming ligt het Gallische dorpje in Zweden De Zweedse streamingdienst Viaplay is niet bang om risico's te nemen. Vorig jaar kaapten de Zweden voor veel geld de uitzendrechten van de Formule 1 weg voor de neus van concurrenten. Eind volgend jaar willen ze in 16 landen actief zijn. 'We zijn niet de Europese Netflix, we zijn wel de Europese uitdager van de Amerikaanse streamingdiensten.'

