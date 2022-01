Toerisme en recreatie Meer mannen in de rvc kan SnowWorld op sanctie komen te staan SnowWorld botst met de benoeming van twee nieuwe commissarissen mogelijk met het vrouwenquotum. In het ergste geval dreigt een rechtsgang. In het andere uiterste is er niks aan de hand. Vijf vragen over het vrouwenquotum en de consequenties voor SnowWorld.

