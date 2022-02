Arbeidsmarkt De kluseconomie stuit op de grenzen van de groei Er ontstaat steeds meer tegenwind voor de gig economy. Rechters halen een streep door verkapte dienstverbanden, werknemers organiseren zich. Het reservoir met goedkope arbeid blijkt niet onuitputtelijk. Over de toekomst van een 'feitelijk heel oude, pre-industriële vorm van werkgelegenheid'.

