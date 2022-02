Levensmiddelen Durft Unilever winstmarges te offeren voor meer groei? Wat kan Unilever-ceo Alan Jope uit zijn hoge hoed toveren om aandeelhouders gerust te stellen? Het levensmiddelenconcern startte het jaar turbulent, en komt donderdag met jaarcijfers. Beleggers en analisten kijken reikhalzend uit naar meer duidelijkheid over de marges, een groot aandeleninkoopprogramma of het verkopen van bedrijfsonderdelen.

