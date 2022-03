Binnenland Rijke ondernemersfamilies ontpoppen zich tot spil financiering bedrijven Zakenfamilies werpen zich vaker op als investeerder in Nederlandse bedrijven om hun familiekapitaal te laten groeien. Daarbij nemen ze de rol over van pensioenfondsen en verzekeraars, die minder risicovol kunnen beleggen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Rijke ondernemersfamilies ontpoppen zich tot spil financiering bedrijven Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren