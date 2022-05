Energie Het tankstation van de toekomst: laden en een broodje (vega)kroket Over dertig jaar is de benzineauto passé. Iedereen rijdt dan in een wagen op stroom of waterstof. Althans, als Nederland zijn klimaatdoelen haalt. Pomphouders zoeken naarstig naar een nieuw bestaansrecht in een duurzame autowereld, waarin minder mensen komen tanken. Kan het pompstation overleven?

