Biotechnologie Biotechbedrijf ProQR begrijpt niets van mislukken medicijnstudie Het Leidse biotechbedrijf ProQR heeft zijn belangrijkste medicijnonderzoek vorige week zien mislukken, waarna de beurskoers van de onderneming instortte: minus 75%. Het rampzalige onderzoeksresultaat kwam volkomen onverwacht voor de onderneming. Een verklaring voor het debacle is nog ver weg, zo vertelt ceo Daniel de Boer.

