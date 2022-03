Binnenland

Familiale investeerder stuurt graag een beetje mee

Gefortuneerde ondernemers en zakenfamilies herinvesteren hun vermogen in veelbelovende bedrijven. Geduldig familiekapitaal is bezig aan een opmars in de bedrijfsfinanciering. Dat is vooral zichtbaar in sectoren van de toekomst: zorgtechnologie, digitalisering, slim vervoer, groene technologie en duurzaamheid. 'Als we trots zijn op wat we doen, versterkt dat de binding in de familie.'