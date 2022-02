Industrie Op de fietsenmarkt zijn onderdelenmakers de baas De populariteit van de fiets is een goudmijn voor de makers van remmen, derailleurs en geveerde voorvorken. Een paar merken maken de dienst uit, bijna allemaal uit Azië. Over hun cijfers zijn ze geheimzinnig, maar duidelijk is dat ze veel hogere marges draaien dan de fietsenmerken zelf.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Op de fietsenmarkt zijn onderdelenmakers de baas Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren