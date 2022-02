Biotechnologie Moderna-topman: 'Winterprik tegen corona en griep komt mogelijk volgend jaar' Moderna werkt aan een combinatie van zijn coronavaccin en een griepprik, toe te dienen in één dosis. Deze winterprik kan mogelijk eind volgend jaar al beschikbaar komen, zegt Moderna-topman Stéphane Bancel in een interview met het FD. 'Mensen komen niet graag terug voor meerdere inentingen; een cocktail van vaccins biedt dan een oplossing.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Moderna-topman: 'Winterprik tegen corona en griep komt mogelijk volgend jaar' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren