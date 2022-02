Luchtvaart KLM-ceo Elbers: ‘Zodra het kan gaan we terugbetalen' KLM ligt met de staat in de clinch over een rapport van de staatsagent. Die controleert of de luchtvaartmaatschappij zich houdt aan de voorwaarden voor de staatssteun. Hij concludeerde niet alleen dat KLM belastingontwijking faciliteert door in het buitenland wonende piloten gratis naar Schiphol te laten vliegen, maar stelde ook dat KLM nog eens €400 mln extra moet gaan gaan bezuinigingen. Ceo Pieter Elbers reageert.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: KLM-ceo Elbers: ‘Zodra het kan gaan we terugbetalen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren