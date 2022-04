Milieu en klimaat Waar is het vervuilde staal van de Lekbrug gebleven? Schroot met chroom6 van de Lekbrug is onder valse voorwendselen aangeboden aan Tata Steel, blijkt uit onderzoek van het FD. Oud-eigenaar Rijkswaterstaat wijst echter de verantwoordelijkheid van de hand en verwijst naar de verwerker.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Waar is het vervuilde staal van de Lekbrug gebleven? Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren