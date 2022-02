Luchtvaart Het oude normaal van KLM is er niet meer De overheid vindt dat er na de vele miljarden aan steun een nieuwe, weerbare KLM moet opstaan. Maar Amstelveen denkt dat het oude verdienmodel nog prima functioneert en wil geen instructies uit Den Haag.

