Diensten Werkgevers pakken flink uit met bedrijfsuitjes Geen koffie, maar prosecco. Geen escape room, maar met ruige terreinwagens de bossen in. Bedrijfsuitjes worden luxer en daarmee duurder. Betaalde de werkgever voor corona per medewerker gemiddeld €50 tot €60, tegenwoordig ligt dat bedrag rond de €100.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Werkgevers pakken flink uit met bedrijfsuitjes Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren