Telecom Bij Ericsson stapelen de corruptiezaken zich op Het Zweedse Ericsson heeft aanwijzingen dat het telecombedrijf in veertien landen, waaronder Irak, betrokken is geweest bij mogelijke omkoping en corruptie. Dat blijkt uit vertrouwelijke interne rapporten en verslagen die zijn ingezien door het FD. De stukken schetsen een beeld van overmoedige lokale managers, die soms de veiligheid van hun eigen personeel en onderaannemers in de waagschaal leggen omwille van de commercie.

