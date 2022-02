Juridisch Deken maant advocaten sancties tegen Rusland te respecteren De toezichthouder op de advocatuur roept op tot 'een sterk verhoogde waakzaamheid' bij opdrachten van Russische cliënten die mogelijk sancties willen ontwijken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Deken maant advocaten sancties tegen Rusland te respecteren Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren