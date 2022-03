Farmacie Introductie van alzheimermedicijn loopt uit op debacle De goedkeuring van een nieuw geneesmiddel tegen alzheimer in de Verenigde Staten heeft een enorme controverse veroorzaakt. Het gevolg is dat het middel van farmabedrijf Biogen tot nu toe nauwelijks wordt verkocht. De tegenspoed is inmiddels zo omvangrijk dat zelfs concurrenten van Biogen zich zorgen maken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Introductie van alzheimermedicijn loopt uit op debacle Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren