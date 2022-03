Privacy en cybersecurity 'I need the bitcoin, je hebt drie dagen' Pim Takkenberg onderhandelt over losgeld met hackers, die computersystemen gijzelen met kwaadaardige virussen. Midden in de gesprekken met de Russisch-Oekraïense groep Conti breekt de oorlog uit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'I need the bitcoin, je hebt drie dagen' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren