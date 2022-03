Foto: Ramon van Flymen voor het FD

In het kort Door de oorlog in Oekraïne is er meer vraag naar defensiematerieel en verhogen landen hun defensie-budgetten.

Nederlandse bedrijven actief in de defensie-industrie zien al een stijging in het aantal aanvragen uit binnen- en buitenland.

De sector omvat meer dan 300 Nederlandse bedrijven, met een totale omzet van zo'n €5 mrd.

De Nederlandse industrie merkt dat er groei zit in de markt voor defensiematerieel als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De eerste aanvragen stromen binnen, blijkt uit een rondgang van het FD. Bovendien is de verwachting dat de defensie-industrie op termijn kan profiteren van de eenmalige investering van €100 mrd om het Duitse leger te moderniseren en aangekondigde structurele verhogingen van defensiebudgetten in Nederland en Duitsland.

'Wij verwachten dat het ministerie van Defensie ook een beroep op ons gaat doen', zegt Ernst Thijssen van Height Technologies uit Geldermalsen. Zijn bedrijf maakt geavanceerde drones om onopgemerkt de vijand te kunnen bespioneren. Hij heeft gemengde gevoelens over de situatie. 'Waarschijnlijk zal de vraag toenemen, maar zo'n aanleiding wens je niet.'

Thijssen ziet nu al dat er meer interesse is van buitenlandse partijen sinds de Russische invasie in Oekraïne. 'Wat we op voorraad hebben, hoe snel we kunnen leveren, dat soort vragen krijgen we. Maar veel van onze producten vallen onder een exportvergunning en dat is maar goed ook.' Het bedrijf levert naast Europa aan landen in Afrika en het Midden-Oosten, niet aan Rusland.

Ook bij Transport Security Systems uit Barendrecht zien ze reuring in de markt. 'We kregen woensdag een urgente aanvraag binnen die je kan linken aan de situatie in Oekraïne', zegt directeur Louis Huijzen. Het bedrijf levert onderdelen voor legervoertuigen als remmen, brandstoftanks en intercoms aan overwegend Europese partijen, niet aan Rusland. 'We hebben geluk dat we een aantal producten op voorraad hebben. Die kunnen we op de korte termijn leveren.'

Kunststofproducent Allplast uit Tholen merkt ook meer interesse in hun producten sinds het uitbreken van de oorlog. Het bedrijf maakt onder meer kogelwerende vesten, schilden en helmen. 'Vlak na de invasie kregen we al een extra aanvraag', zegt productieleider Joeri Deurloo. 'Van wie precies kan ik niet zeggen. We hebben veel verschillende partners in binnen- en buitenland.' Ook dit bedrijf zegt niet te leveren aan Rusland.

Steunpunt

Ron Nulkes, directeur van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) beaamt dat er meer vraag is naar defensiematerieel. De brancheclub vertegenwoordigt ongeveer 180 grote en kleinere mkb-bedrijven uit de Nederlandse defensie-industrie. In totaal zijn er in Nederland ruim 300 bedrijven actief, met een totale omzet van rond de €5 mrd. Ze exporteren 85% van hun productie, met name naar NAVO- en EU-landen.

'Op dit moment levert Defensie vooral uit eigen voorraad aan Oekraïne', zegt Nulkes. 'Maar er is ook een aantal bedrijven dat nu rechtstreeks levert aan hulpbehoevenden in het land. Denk bijvoorbeeld aan kogelvrije vesten, helmen en laarzen voor burgers die meevechten.'

De stichting heeft een steunpunt geopend waar bedrijven met voorraden zich kunnen melden. 'Wij stroomlijnen die informatie en zorgen dat het bij het ministerie komt. Zo kun je grotere partijen per keer versturen en efficiënter werken.' Ook kan de Nederlandse industrie helpen bij het aanvullen van de voorraden van Defensie.

Kansen

Naast meer vraag naar defensiematerieel op de korte termijn, liggen er ook veel kansen voor de Nederlandse defensie-industrie op de langere termijn. Rutte IV legde in het regeerakkoord al vast dat er jaarlijks €3 mrd meer naar defensie moet gaan. Vorige week klonk in de Tweede Kamer de roep om nog meer geld uit te trekken, als reactie op de oorlog in Oekraïne. De defensienota, waar de plannen voor de komende jaren instaat, wordt in mei verwacht.

'De toenemende koopkracht van Defensie is zeker interessant voor bedrijven', zegt Nulkes. Niet alleen als hoofdleverancier van producten, maar ook als onderaannemer. 'Gevechtsvliegtuigen maken wij hier niet, maar we kunnen wel zorgen dat Nederlandse bedrijven kunnen aanhaken bij internationale partijen. Zo maken we hier wel bedrading en andere onderdelen van F35's.'

De branchedirecteur verwacht dan ook dat nieuwe bedrijven zich zullen melden op de markt. 'In de afgelopen decennia heeft een aantal bedrijven de defensiemarkt verlaten omdat er te weinig omzet was, die beweging zal je nu andersom zien.'

Toch zijn er veel uitdagingen om te voldoen aan de groeiende vraag naar defensiematerieel, zegt Nulkes. 'Denk aan tekorten en hoge prijzen van grondstoffen, maar ook aan personeel. Defensie zal op dat gebied moeten concurreren met andere sectoren.'