Energie 'Historisch hoge' vraag naar vloeibaar aardgas, maar ook hier is Rusland belangrijke leverancier Jarenlang werd de Rotterdamse Gate-terminal voor vloeibaar gas amper gebruikt. Maar nu Europa naarstig op zoek is naar alternatieven voor Russische gas wint lng aan populariteit. Die verschuiving is echter niet zaligmakend, ruim een kwart van al het lng in de Rotterdamse haven komt namelijk op dit moment alsnog uit Rusland.

