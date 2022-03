Levensmiddelen 'Chef chocola' van Tony’s stopt er mee en draagt stokje over Henk Jan Beltman, mede-eigenaar van Tony’s Chocolonely, stopt als topman van het Nederlandse chocoladebedrijf. Hij twijfelde al langer of hij wel geschikt is voor die rol. Op 1 oktober wordt het gezicht van de ‘slaafvrije’ chocolademaker opgevolgd door de huidige baas van Innocent Drinks.

