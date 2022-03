Sport Cryptobedrijven rukken op als sportsponsor Lege stadions en afgelaste wedstrijden. Tijdens de coronacrisis liepen sportclubs miljoenen mis. Dus lonken ze en masse naar de cryptobeurzen en naar de uitgevers van cryptomunten. Voor de risico's voelen de clubs zich niet verantwoordelijk.

