Steeds meer Russische oligarchen voelen de druk van westerse sancties en spreken zich, de een harder dan de ander, uit tegen Poetins oorlog in Oekraïne. Ook oliebedrijf Lukoil, vlaggenschip van multimiljardair Vagit Alekperov, riep het Kremlin deze week op een eind te maken aan de strijd.

De raad van bestuur van de op-een-na-grootste olieproducent van Rusland sprak in een verklaring zijn 'diepste bezorgdheid' uit over het geweld. De 71-jarige in Azerbeidzjan geboren Alekperov, volgens Forbes op papier vrijdag nog goed voor $19 mrd, voegt zich daarmee bij een groeiend groepje oligarchen dat vindt dat Poetin zijn oorlog moet stoppen.

Poetins oorlog maakt de zakenlui bloednerveus. Ze zitten klem tussen Poetin, die hun loyaliteit eist nu Rusland getroffen wordt door harde economische strafmaatregelen, en Westerse regeringen, die de jacht hebben geopend op de miljardairskliek rond de Russische president. Sancties tegen Ruslands elite moeten helpen Poetins regime op de knieën te dwingen, is de veronderstelling.

Tijdens een strak geregisseerde bijeenkomst in het Kremlin, na het begin van de invasie, peperde Poetin de opgetrommelde fine fleur van de Russische zakenwereld nog eens in dat hij op hun steun rekent. Op de foto van die bijeenkomst zaten ze erbij als schooljongens, luisterend naar de meester.

Ongetwijfeld herinnerden de mannen zich het lot van Michail Chodorkovski, die begin deze eeuw in conflict kwam met Poetin. De oud-topman van de ter ziele gegane oliegigant Yukos betaalde een hoge prijs. Hij zat na dubieuze rechtszaken jarenlang in de bak tot Poetin hem in 2013 uiteindelijk gratie verleende.

Bloedvergieten stoppen

Voor de oligarchen die tegen de oorlog zijn — omdat ze echt vinden dat Poetin te ver is gegaan of omdat ze een persoonlijke financiële meltdown door de crisis vrezen — is het daarom zoeken naar de juiste woorden. Ze willen een signaal afgeven, maar zonder Poetin tegen zich in het harnas te jagen.

Magnaat Aleksej Mordasjov, met in 2021 nog een geschat vermogen van $29,1 mrd, zei tegen Russische media dat 'het verschrikkelijk is dat Oekraïners en Russen sterven, mensen lijden en de economie in elkaar stort'. Mikhail Fridman, zoon van Oekraïense ouders en nog altijd goed voor $12,5 mrd, schreef volgens de FT — in een onbedoeld uitgelekte memo — aan zijn Londense investeringsbedrijf dat het bloedvergieten moet stoppen en 'oorlog nooit het antwoord kan zijn'.

Bankier Oleg Tinkov, die door de oorlog een groot deel van zijn vermogen in rook zag opgaan, was harder. 'Nu sterven er in Oekraïne elke dag onschuldige mensen, dat is ondenkbaar en onaanvaardbaar! Staten zouden geld moeten besteden aan het genezen van mensen en aan onderzoek om kanker te verslaan, niet aan oorlog', schreef hij op Instagram. Het bericht is ruim 117.000 keer geliket.

Strijd om kerncentrales

En zo zijn er meer. Oleg Deripaska, oprichter van een groot industriebedrijf en volgens Forbes vrijdag $3 mrd waard, riep op tot onderhandelingen en waarschuwde voor ongelukken met kerncentrales tijdens de gevechten. Hij deed dat, opvallend, precies een dag voor de gewelddadige verovering door het Russische leger van de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja.

Ook de kinderen van de elite bemoeien zich ermee. De dochter van Roman Abramovitsj, Sofia, plaatste op Instagram een afbeelding met de tekst 'Rusland wil een oorlog met Oekraïne', waarbij 'Rusland' was doorgestreept en vervangen door 'Poetin'. Vader Abramovitsj liet deze week weten voetbalclub Chelsea te verkopen, en de opbrengst aan de slachtoffers van de oorlog te geven.