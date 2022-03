Milieu en klimaat Schrikbeeld van Tsjernobyl doemt op na aanval op Oekraïense kerncentrale Een Russische aanval op een gebouw vlak naast de grootste kerncentrale van Europa in Oekraïne, doet de wereld huiveren voor een kernramp zoals die in Tsjernobyl in 1986. 'Alleen stoppen met deze oorlog, vermindert de risico's'.

