Personalia Personalia 5-3-2022

Met ingang van 1 maart is Wynand Marais aangesteld als business development director bij Apex Group. Per 1 maart is Veerle Martens in dienst getreden als chief marketing officer bij Mbo-banenplatform PlaytoWork. Martens is oprichter van Gen-Z-recruitmentplatform Bijbanaan. Eneco heeft Selina Thurer (49) per 9 mei benoemd tot chief customer officer en lid van de raad van bestuur. Zij is op dit moment senior vice president & general manager van Philips Personal Health Noord-Amerika. Gerhard van den Top (60) is op 16 februari benoemd tot burgemeester van de gemeente Hilversum. Hij volgde Pieter Broertjes op. Mandy Stevens is sinds 20 januari aangesteld als managing director van uitzendbureau Unique. Erwin van Elst met ingang van 4 maart benoemd tot notaris bij VBC Notarissen te Amsterdam. Nieuwe baan? Mail personalia@fd.nl, met Nederlandse functieomschrijving en een foto in hoge resolutie. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Meest gelezen Michail Chodorkovski: 'Dit eindigt of slecht voor Poetin, of zeer slecht' Derk Sauer: 'De Russische exodus is begonnen: iedereen wil weg' Eerste oligarchen distantiëren zich voorzichtig van Poetin