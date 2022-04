Tegenslag 'Alleen in dat ziekenhuis in New York, en niemand die me iets vertelde' Marjolein Slappendel werkt op Wall Street en woont in hip Tribeca op Manhattan. Die mooie dag in mei gaat ze nog even een uurtje rollerbladen langs de Hudson, voordat ze naar het werk gaat.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Alleen in dat ziekenhuis in New York, en niemand die me iets vertelde' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren