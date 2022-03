Personalia Personalia 12-3-2022

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Arieke Boersen (41) is met ingang van 1 maart benoemd tot directeur M&A en ventures van Eneco. Voorheen was zij strategy & M&A director bij investeringsfirma Stecc. Michiel Geraedts (44) is recentelijk in dienst getreden als vestigingsmanager bij Staay Food Group Venlo. Hij volgt Ron de Greeff (67) op. Boris van der Gijp is per 24 januari benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van centrum voor vastgoedprofessionals Kern. Barbara Westrik en Henk Vonk zijn er aangesteld als algemene bestuursleden. Kelly Olsen is onlangs aangesteld als chief information officer bij adviesbureau PA Consulting. Met ingang van 14 maart wordt Jan Prechtl (41) benoemd tot head of entertainment underwriting voor de Mediterranean & Africa Region bij Allianz Global Corporate & Specialty. Dirk Schoenmaker is per 1 januari co-voorzitter van het Sustainable Finance Lab. Nieuwe baan? Mail personalia@fd.nl, met Nederlandse functieomschrijving en een foto in hoge resolutie. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml Meest gelezen Het Westen, de VS voorop, voert klopjacht op rijke Russen Live: EU onthult vierde reeks sancties tegen Rusland Deze automobilist bedankt alle fietsers en treinreizigers