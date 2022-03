ANP / Egbert Hartman

De investeringstak van de Rabobank, Rabo Investments, is opnieuw op overnamepad. Rabo Investments neemt het Twentse bedrijf Selo Food Group over en neemt ook een minderheidsbelang in de Brabantse vleesverwerker Esro Food Group. De investeerder wil beide bedrijven ondersteunen bij verdere expansie in Nederland en over de grens.

Selo is een bedrijf met vestigingen in Hengelo en Oldenzaal, dat circa honderd werknemers telt en een omzet heeft van enkele tientallen miljoenen euro’s. Selo maakt allerlei machines voor voedselverwerkende bedrijven, waaronder installaties voor het maken van mayonaise en ketchup en machines voor bijvoorbeeld het bereiden van honden- en kattenvoer.

Selo heeft zich enkele jaren geleden afgesplitst van het Japans moederbedrijf Omori Machinery. De Japanse verpakkingsproducent kocht de Twentse onderneming in 2015 van investeerder Nordian Capital. Grote bedrijven uit de voedingssector zoals bijvoorbeeld Unilever zijn klant van de Selo Food Group.

Minderheidsbelang

In de Brabantse vleesverwerker Esro Food Group neemt Rabo Investments een minderheidsbelang. De onderneming uit Nuenen fuseerde zomer 2020 met de Ierse branchegenoot Fayman Europe en de eveneens Brabantse groothandel Fayro. De drie bedrijven werken al langere tijd samen.

Het nieuwe fusiebedrijf telt zo’n 300 werknemers en wil de omzet binnen enkele jaren verdubbelen tot circa €250 mln. Er zijn plannen om een nieuwe fabriek in Spanje te openen en eerder werd ook al aangekondigd dat het een eigen productiefaciliteit in de VS wil openen.

Esro Food Group is gespecialiseerd in het verwerken en bewerken van rund- en kalfsvlees. De onderneming heeft nu productielocaties in Nederland, België en Ierland, Door de komst van Rabo Investments neemt het belang van de families achter Esro Food en Fayman af. Tot voor kort bezat Esro 50% van de aandelen van het Ierse Fayman, dochterbedrijf van een grote Australische vleesverwerker. Fayman Europa had een belang van 50% in Esro.

Kweker en ontwikkelaar bollenrobot

Rabo Investments heeft wereldwijd meer dan €1,8 mrd geïnvesteerd binnen de sectoren Food & Agri, Gezondheidszorg en Duurzaamheid. Begin januari nam het investeringsvehikel van de Rabobank ook een minderheidsbelang in de Westlandse kweker Koppert Cress Group. Dat bedrijf, dat inmiddels levert aan chef-koks over de hele wereld, kweekt bijzondere cressen: microgroenten die als smaakmaker aan een gerecht kunnen worden toegevoegd.

Vorig jaar september klom Rabo Investments als mede-aandeelhouder aan boord bij het snelgroeiende Nederlandse maakbedrijf Havatec. De onderneming uit Nieuw-Vennep ontwikkelt systemen, onder meer om te sorteren, voor de internationale tuinbouw en bloemenverwerkingsindustrie.